Последние новости рубрики Политика
28 июня 2020 12:20  [89] "Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен", - Александр Разумовский
28 июня 2020 10:42  [125] "Мы голосуем не просто за поправки, а за суверенитет и будущее нашей страны", - Александр Суханов
28 июня 2020 09:43  [251] "Необходимость голосовать за поправки каждый определяет для себя сам", - Станислав Прокопович
27 июня 2020 20:14  [362] Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр
27 июня 2020 19:49  [431] Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому
27 июня 2020 17:08  [313] "Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения", - Виктор Лунин.
27 июня 2020 16:53  [342] "Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию", - Иван Калмыков
27 июня 2020 15:47  [548] "Жителям страны предложили разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
27 июня 2020 14:51  [320] "Мы живем в государстве, которое думает о людях", - Анастасия Седова
27 июня 2020 14:22  [372] "Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности", - Андрей Нестеренко
Политика

"Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен", - Александр Разумовский

28 июня 2020 12:20  [89] Политика

Заслуженный врач РФ, главный врач городской клинической больницы №13 Нижнего Новгорода Александр Разумовский прокомментировал голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое стартовало с 25 июня

"Готовность к голосованию в Нижегородском регионе очень высокая. Все меры безопасности отработаны. Те, кто работают на избирательных участках, прошли инструктаж эпидемиологов", - объясняет медик.

"В последние месяцы мы живем в условиях пандемии, поэтому большинство нижегородцев понимает серьезность ситуации и сами стараются соблюдать все меры безопасности", - говорит он.

"Хорошо, что теперь у людей есть выбор – проголосовать лично на избирательном участке или воспользоваться электронным способом. Во всех случаях контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен", - заверил Александр Разумовский.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph