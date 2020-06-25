"Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен", - Александр Разумовский Политика

Заслуженный врач РФ, главный врач городской клинической больницы №13 Нижнего Новгорода Александр Разумовский прокомментировал голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое стартовало с 25 июня

"Готовность к голосованию в Нижегородском регионе очень высокая. Все меры безопасности отработаны. Те, кто работают на избирательных участках, прошли инструктаж эпидемиологов", - объясняет медик.

"В последние месяцы мы живем в условиях пандемии, поэтому большинство нижегородцев понимает серьезность ситуации и сами стараются соблюдать все меры безопасности", - говорит он.

"Хорошо, что теперь у людей есть выбор – проголосовать лично на избирательном участке или воспользоваться электронным способом. Во всех случаях контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен", - заверил Александр Разумовский.