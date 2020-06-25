"Поправки в Конституции обеспечивают уважение человека труда", - Олег Лавричев Политика

Председатель совета директоров Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина", председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев поддерживает поправки в Конституцию, направленные на защиту прав трудящихся

"Мой трудовой стаж – 34 года. За свою жизнь я поработал слесарем, матросом, журналистом, механиком цеха, руководителем и много кем еще. И я не могу не отметить важность поправок в Конституцию, касающихся именно защиты человека труда. Мы привыкли так называть представителей рабочих профессий, но сегодня это понятие стало шире и включает в себя специалистов любой сферы", - говорит Олег Лавричев.

"Новые поправки обеспечивают уважение человека труда, закрепляют обязательное социальное страхование, а самое главное - гарантируют, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше величины прожиточного минимума. Все эти изменения одинаково важны и для молодежи, еще только начинающей свой профессиональный путь, и для тех, у кого за плечами солидный опыт. Поэтому долг каждого трудящегося – высказать свое мнение о том, как он хочет, чтобы к нему относились.



Поправки выведут взаимоотношения работодателя и работника на новый уровень, уровень диалога и сотрудничества. На заводе, которым я руковожу, мы работаем именно по этим правилам, но хотелось бы, чтобы так было по всей стране", - отметил промышленник.

"Я обязательно буду голосовать 1 июля. И хотя я всегда открыт новому, сделать это планирую все-таки традиционно, на избирательном участке. Знаю, что там будут приняты самые строгие меры защиты, поэтому за свое здоровье нисколько не опасаюсь. Я – за поддержку и защиту человека труда. Поэтому я - за поправки в Конституцию", - подытожил Олег Лавричев.