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Бизнес

Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших от COVID–19 отраслей

28 июня 2020 14:33  [1] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительной записке говорится, что спрос на перевозки пассажиров данными видами транспорта сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому было принято решение помочь этим отраслям экономики.

Теперь перевозчики могут пользоваться отсрочкой по уплате всех налогов, арендных платежей госимущества, брать беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, привлекать льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. В отношении перевозчиков вводится мораторий на банкротство, а также на проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.

Напомним, что в перечень региональных мер поддержки пострадавших от коронавируса отраслей в Нижегородской области входит пять основных направлений. Первое — это поддержка по выплате заработной платы, второе — кредит под ноль процентов, третье — выплата предприятиям на заработную плату сотрудникам наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, область предоставляет субсидии на расходы ЖКХ.

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