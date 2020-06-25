"Основной закон государства закрепляет наше право на достойную жизнь", - Татьяна Маркова Политика

Директор Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Социальная реабилитация" Татьяна Маркова прокомментировала поправки в Конституцию РФ, вынесенные на Общероссийское голосование, по инициативе президента России Владимира Путина

"Поправки в Конституцию, на мой взгляд, просто необходимы для того, чтобы у наших детей и внуков было счастливое и здоровое будущее. Все, что касается экологии, здравоохранения, пенсионного обеспечения, неприкосновенности государственных границ также важно для будущих поколений. Народ — самое главное богатство любого государства, кто бы им ни руководил. Наши родители жили и работали ради своих детей, и мы продолжаем эту традицию. Важно, чтобы наши внуки и правнуки так же преданно любили свою страну, не стремились из нее уехать", - считает Татьяна Маркова.

"Сегодня нужно поднимать экономику, бороться с безработицей. Предлагаемые поправки в Конституцию гарантируют, что именно это и будет главной целью нашего государства. Основной закон закрепляет наше право на достойную жизнь", - добавила она.

"Очень важна для всех нас и поправка о защите исторической памяти. Если мы не будем беречь и защищать свою историю, относиться к ней с уважением, то не сможем двигаться вперед. В нашей истории были разные периоды: и успешные, и кризисные, но наш народ всегда справлялся со всеми трудностями", - пояснила общественник.

"Голосовать я пойду, по традиции, на избирательный участок. Уверена, что безопасность в условиях пандемии полностью обеспечат", - подытожила Татьяна Маркова.