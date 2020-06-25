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Общество

Цифровое образование начнут внедрять в нижегородских школах с 1 сентября

28 июня 2020 15:38  [74] Общество

Фото: со страницы минобразования в соцсети

Школы Нижегородской области выбраны в качестве всероссийского эксперимента для внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент по внедрению такой модели образования начнется с 1 сентября 2020 года в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области. Проект направлен на создание условий для использования ЦОС на всей территории России.

Внедрением целевой модели будут заниматься Минпросвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов. Планируется, что ЦОС будет интегрирована с порталом госуслуг.

Основными принципами создания ЦОС, в частности, будут являться безопасность и многофункциональность использования. Разработчики при ее создании отдадут приоритет отечественным технологиям.

В процессе внедрения планируется создать платформу ЦОС, оснастить школы необходимой инфраструктурой и разработать контент. Проект предполагает то, что городские школы обеспечат высокоскоростным доступом к сети "Интернет" со скоростью не менее 100 Мб/с, а сельские - не менее 50 Мб/с - для сельской местности.

Образовательные организации оснастят компьютерами, мультимедийным оборудованием и программным обеспечением.

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