"От результатов голосования по поправкам в Конституцию зависит будущее нашей страны", - Наталья Пинякова Политика

Заведующая нижегородской библиотекой им. А.П. Гайдара Наталья Пинякова рассказала, какие поправки в Конституцию считает наиболее значимыми

"Многие поправки в Конституцию касаются непосредственно моей профессиональной деятельности. Очень нужна поправка о русском языке. Безусловно, важно, чтобы народы нашей многонациональной Родины сохраняли свою идентичность и культуру, но ведь именно русский язык всех объединяет. Любого гражданина Российского государства за рубежом воспринимают, прежде всего, как россиянина, и его родным языком считают русский. Так что, если ты живешь в России, должен знать и изучать государственный язык и культуру", - считает Наталья Пинякова.

"Своевременна и статья о защите исторической правды. Мы должны быть честными и защищать наше прошлое от фальсификаций, сохранять факты истории такими, какими они были на самом деле", - добавила она.

"Мне и моим коллегам есть, за что голосовать 1 июля. Кто-то пойдет на избирательный участок, другие проголосуют дистанционно. Здорово, что каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант. И можно не опасаться, что пропустишь голосование, если находишься далеко от дома", - объяснила заведующая библиотекой.

"От результатов голосования по поправкам в Конституцию зависит будущее нашей страны, развитие культуры, воспитание детей и молодежи", - подытожила Наталья Пинякова.