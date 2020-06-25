"За электронным форматом голосования – будущее", - Александр Щелоков Политика

Мэр Арзамаса Александр Щелоков поделился своим опытом голосования по поправкам в Конституцию

"Ежегодно развиваются все новые дистанционные форматы изучения общественного мнения, инициативного бюджетирования. В частности, программа "Вам решать", в рамках которой сейчас в Арзамасе идет ремонт тротуаров", - рассказал Александр Щелоков.

"Поэтому вполне логично, что появилась возможность проголосовать дистанционно по поправкам в Конституцию, и я с удовольствием воспользовался этой возможностью. Думаю, за этим инструментом - будущее, но при этом вариативность также должна иметь место. Многие жители предпочитают прийти на избирательный участок, чтобы лично опустить свой бюллетень в урну", - пояснил он.