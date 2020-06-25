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Политика

"Для россиян голосование по поправкам в Конституцию – это знаковое событие", - Ольга Шумакова

28 июня 2020 17:25  [56] Политика

Председатель Российского общественного движения "Женщины Нижегородского края" Ольга Шумакова поделилась своими впечатлениями на выходе с избирательного участка, где проголосовала по поправкам в Конституцию

"Сегодня я ходила голосовать на свой избирательный участок. Он находится в школе №186, которую я помогала строить, когда была депутатом городской думы от Советского района. Здесь всегда радушно встречают, общаемся, делимся впечатлениями - эту атмосферу важно сохранить. На мой взгляд, электронное голосование не передает всю гамму чувств, которые человек испытывает, когда он действительно востребован, когда он чувствует, что его голос значим, когда он может принять участие в жизни страны посредством выражения своего мнения", - считает Ольга Шумакова.

"Я выбрала очный формат голосования еще и потому, что для меня это всегда очень ответственно. Принять участие в голосовании для меня - это как праздник, наверное, как и для большинства представителей моего поколения. Мы обычно идем голосовать компаниями, всей семьей. Для нас, жителей России, голосование по поправкам в Конституцию – это, действительно, знаковое событие. И хочется, чтобы оно осталось в памяти надолго", - добавила председатель общественного движения.

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