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Общество

Фейк о ложном голосовании обнаружен в одном из сообществ соцсетей Дзержинска

28 июня 2020 20:24  [57] Общество

Фейк о ложном голосовании обнаружен в одном из сообществ в соцсетях Дзержинска Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Общественной палаты Нижегородской области, 28 июня 2020 года ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области совместно с общественными наблюдателями продолжил мониторинг Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в регионе.

Напомним, что в Общественную палату поступает информация из всех муниципальных образований Нижегородской области. Кроме того, группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках.

Так, в сообществе "Подслушано Дзержинск" сотрудники ситуационного центра обнаружили видео, в котором пришедший на участок избиратель столкнулся с тем, что напротив его фамилии была подпись другого голосующего. Ролик вызвал бурную реакцию у дзержинцев, число просмотров превысило 12 тысяч.

Ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика, установлено, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области. Изначально видео было размещено в 17:38 27 июня 2020 года в Telegram-канале "Юг. МБХ медиа". По сообщению канала, оно было снято в Северной Осетии.

Добавим, что по поводу каждого обращения ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей.

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