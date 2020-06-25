"Голосование по поправкам в Конституцию организовано комфортно и безопасно для избирателей", - Сергей Патлань Политика

Председатель Нижегородского союза десантников, директор Парка Победы Сергей Патлань поделился впечатлениями о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он рассказал, что, несмотря на возможность проголосовать электронным способом, выбрал очный формат.

"Для меня важно было прийти на участок и самому проголосовать. Сделал это сегодня, в 11.00. Всем, кто в это же время находился в помещении территориальной избирательной комиссии, выдавали маски, перчатки и индивидуальные авторучки. Процедура мне понравилась: никакой очереди, все происходило спокойно, даже паспорт я предъявлял на расстоянии не менее, чем 1,5 метра", - поделился Сергей Патлань.

"Естественно, я целиком и полностью поддерживаю поправки в Конституцию РФ. Как для ветерана боевых действий, руководителя союза десантников и директора Парка Победы, для меня наиболее важны вопросы, связанные с защитой исторической памяти, сохранением целостности нашего государства. Хорошо, что сейчас есть такая возможность – учесть эти значимые для нас тезисы в Основном законе страны", - добавил председатель союза десантников.