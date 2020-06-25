Комфортная погода в Нижнем Новгороде в середине недели сменится жарой и ливнями Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Комфортная погода в Нижнем Новгороде в середине недели сменится удушливой жарой и ливнями.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, с понедельника до среды в Нижнем Новгороде осадков не прогнозируется, а дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне +21°, однако ночи ожидаются прохладными – от +10° до +11°.

Начиная с четверга небо все больше будет затягивать тучами, прогнозируются грозовые дожди, а средняя дневная температура воздуха составит +26°. Ночью также потеплеет до +17°…+20°. Осадки могут прекратиться лишь к воскресенью.