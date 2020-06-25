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Общество

Сотрудников нижегородских предприятий начали обучать работе с нацпроектами

29 июня 2020 09:58  [73] Общество

В Нижегородской области стартовала программа обучения специалистов, участвующих в реализации национальных проектов. В июле планируется обучить 33 специалиста, реализующих нацпроект "Экология", сообщили в пресс-службе правительства региона 29 июня 2020 года.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что Нижегородский регион вошел в число пилотных проектов. Данный проект запустил Минэкономразвития России в рамках реализации президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Специалисты пройдут курсы повышения квалификации. Обучение финансируется из федерального бюджета.

"Курс касается двух нацпроектов: "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 29 июня по 16 июля на базе НИУ – филиала РАНХиГС - пройдут обучение 33 специалиста, участвующих в реализации нацпроекта "Экология". Тема крайне важная – переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В 2019 году мы одними из первых в стране начали переход на раздельное накопление отходов. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, обучение будет проходить в онлайн-формате", - рассказал Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков отметил, что Нижегородская область является активным участником президентской программы с самого начала ее реализации.

Напомним, с 1 августа 2019 года в Нижегородской области был организован отдельный вывоз пластика, с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО осуществляется в отношении нескольких фракций — пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

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