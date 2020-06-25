Росприроднадзор оштрафовал арендатора участка при строительстве дамбы в Нижегородской области Происшествия

Фото: архив департамента Росприроднадзора по ПФО

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило административное расследование по фактам нарушения природоохранного законодательства, выявленным в затоне Дуденево Богородского района. По итогам расследования ООО "Трирема" привлечено к ответственности за нарушение природоохранного законодательства, сообщили в управлении Росприроднадзора.

В феврале текущего года в ходе осмотра территории в прибрежной полосе р. Ока были обнаружены отвалы песка, а также зафиксировано движение грузового транспортного средства в водоохранной зоне.

Установлено, что данный земельный участок был передан в аренду ООО "Трирема" для строительства и эксплуатации дамбы. Однако, как показали результаты экспертизы, проведенной с использованием маркшейдерских (геодезических) работ, навалы песка расположены вне зоны предполагаемого строительства. Кроме того, был подтвержден факт отсутствия на участке твердого покрытия, что недопустимо при размещении размываемых грунтов.

Таким образом, компания, фактически организовавшая на берегу реки нелегальный пункт перевалки песка, осуществляла свою деятельность в нарушение Водного кодекса РФ.

По результатам административного расследования в отношении юридического лица было вынесено постановление о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 8.42. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей. ООО "Трирема" вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

В целях предупреждения возникновения подобных ситуаций портам и причалам региона, осуществляющим размещение инертных материалов, Росприроднадзором выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверяет законность работ по углублению дна природного водоема в Борском районе в этом году.

Кроме того, в октябре 2018 года департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ЗАО "ГОТХ" за складирование песка в районе Кстовского речного порта.