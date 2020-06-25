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Политика

"В Нижегородской области к проведению голосования по Конституции подошли "в полной боевой готовности", - Владимир Тарасов

29 июня 2020 12:02  [95] Политика

Управляющий отделением Пенсионного Фонда России по Нижегородской области Владимир Тарасов прокомментировал проходящее в регионе голосование по поправкам в Конституцию.

"В Нижегородской области к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое уже стартовало с 25 июня, подошли в "полной боевой готовности". Более 140 тысяч жителей региона зарегистрировались для онлайн голосования. Это правильное решение – цифровизация в нашем регионе хорошо развита, это позволяет людям сэкономить время и не подвергать себя лишней опасности. Голосовать, как всегда, можно и на избирательном участке по месту прописки. Многие нижегородцы, которые сейчас в отпуске или на даче, за городом, подали заявки на включение их в список избирателей по месту нахождения. Довольно много желающих голосовать через многофункциональные центры. Голосование проводится в течение целой недели, поэтому нижегородцы могут без толкучки прийти на свой избирательный участок в удобное время и проголосовать. Ограниченное количество людей в помещении, соблюдение социальной дистанции, наличие средств защиты и дезинфекции – предусмотрено всё для того, чтобы быть уверенным в своей безопасности", - отметил Владимир Тарасов.

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