Рыбак погиб под лезвиями трактора, который косил траву в Шатковском районе

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Тракторист, косивший траву в Шатковском районе, не заметил рыбака на берегу водоема и задел его лезвиями трактора. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел днем 28 июня в с.Языково, когда 58-летний водитель косил на тракторе траву вдоль грунтовой дороги около пруда.
Пострадавший – 71-летний мужчина, сидел на берегу и ловил рыбу. Лезвия трактора распороли ему брюшную полость.
Пенсионера доставили в больницу, где он скончался.
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