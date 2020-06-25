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Происшествия

Рыбак погиб под лезвиями трактора, который косил траву в Шатковском районе

29 июня 2020 12:15  [133] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Тракторист, косивший траву в Шатковском районе, не заметил рыбака на берегу водоема и задел его лезвиями трактора. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел днем 28 июня в с.Языково, когда 58-летний водитель косил на тракторе траву вдоль грунтовой дороги около пруда.

Пострадавший – 71-летний мужчина, сидел на берегу и ловил рыбу. Лезвия трактора распороли ему брюшную полость.

Пенсионера доставили в больницу, где он скончался.

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