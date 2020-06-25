"Явка и процент поддержки поправок в Конституцию будет высоким, но с разбросом по регионам", - Константин Костин Политика

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин рассказал в интервью одному из федеральных агентств о прогнозах и особенностях голосования по поправкам в Конституцию РФ, перспективах политических партий на региональных выборах в сентябре этого года и на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

- Как оцениваете ход подготовки и начало общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ? Важна ли явка и скажется ли на ней, а также итогах голосования работа федеральных и региональных властей по борьбе с коронавирусом?

- Говоря о явке, сейчас прогнозы строить достаточно сложно. Думаю, что в целом по стране она будет в диапазоне - 50%-60%, хотя будут субъекты, где мы увидим и более высокие и более низкие показатели. Тут дело и в традиционном уровне политической активности для каждой территории и в текущем социально-экономическом положении. Все-таки постэпидеомилогическая ситуация не может не сказаться на этих цифрах. В мегаполисах значительное количество граждан, особенно старшего возраста, перейдя на режим самоизоляции, уехали на дачи, откуда, думаю, они вернутся к привычной жизни все-таки не раньше осени. А это - наиболее дисциплинированный и социально активный электорат.

С организационной точки зрения, подготовка к общероссийскому голосованию идет ровно, в соответствии с понятной и достаточно четкой программой. Сегодня количество людей, не знающих о предстоящем голосовании, находится на уровне 1-2%, что является результатам в рамках статпогрешности.

- Каким может быть результат голосования?

- Уверен, что при любом стечении обстоятельств большинство граждан страны поддержат поправки в Конституцию – "за" проголосуют 60-70%.

Серьезное влияние на явку и мотивы голосования окажет и обращение президента Владимира Путина к гражданам России 23 июня, предыдущие инициативы, в которых он заявил о беспрецедентном пакете мер поддержки населения, важнейших отраслей экономики и ответил на существующий в обществе запрос на справедливость. Все эти шаги, безусловно, повлияют на уровень социального самочувствия граждан и, как следствие, отразятся на качественных и количественных характеристиках предстоящего голосования.

Для граждан важно личное участие Путина и в подготовке самих изменений, и, что нужно особо отметить, в разъяснении и информировании об их сути. Включенность президента в этот процесс - это маркер для значительных социальных групп.

Организация электронного голосования по поправкам в Конституцию, с одной стороны, действительно будет мерой обеспечения безопасности, а, с другой - еще одним шагом в развитии электронных сервисов, которые уже вошли в нашу жизнь, без которых нам уже сложно представить повседневный быт. А теперь они находят свое место в формате выборов и голосований, показывая высокий уровень эффективности, открытости и соблюдения демократических норм.

- Насколько реальны возможности оппозиции, несогласных с поправками, повлиять на результат?

- Что касается оппозиции, тех, кто не согласен с поправками, нужно понимать, что живем мы в демократическом государстве, и любая точка зрения имеет право на существование. В том числе, это касается и поправок в Конституцию. Действительно, есть люди, которые выступают против, есть те, кто призывает не ходить на избирательные участки и не голосовать дистанционно. Это все - палитра различных мнений, а разнообразие мнений и свобода выражения своей позиции – это и есть заслуга, сформировавшейся в нашей стране политической системы.

Может ли мнение оппозиции повлиять на результат? В какой-то степени – безусловно, да. У сторонников принятия поправок свои аргументы, у противников свои, а граждане, безусловно, будут делать выбор и решать, как им поступить, исходя из собственных представлений о том, как, по какому документу должна будет жить наша страна в будущем.

Но не думаю, что мнение оппозиционных политиков сможет существенно изменить расклад сил – большинство граждан страны поправки поддерживает и проголосует за них. Важно, чтобы те, кто окажутся в меньшинстве, этот результат приняли, потому что это тоже норма демократического устройства общества.

- В какой степени голосование по поправкам в Конституцию РФ скажется на региональных выборах 13 сентября, которые станут последними перед думскими выборами 2021 года?

- Думаю, что говорить о прямой взаимосвязи между плебисцитом о поправках в Конституцию и выборами, назначенными на 13 сентября, все-таки сложно, хотя мы увидим, что в тех регионах, где власть более профессионально и организованно реализовала необходимые защитные меры в борьбе с коронавирусом, там, где выход людей из самоизоляции будет самым "щадящим" и менее болезненным, где добросовестно подошли к поддержке бизнеса, там и результаты голосования по поправкам в Конституции, и результаты региональных выборов в сентябре 2020 года будут лучшими, чем в тех регионах, где были сбои и осечки.

В целом считаю, что к Единому дню голосования политическая система страны подойдет с робким, но все-таки положительным трендом. Люди уже почувствовали, что жизнь возвращается в привычное русло, что работают механизмы социальной поддержки, что жизнь с эпидемией не остановилась. Хотя от неожиданностей никто из нас не застрахован.

- Какие особенности предстоящей региональной предвыборной кампании вы видите, какие факторы для политической борьбы будут существенными? Перспективы парламентских партий, возможность появление новых или усиление уже имевших какой-то результат непарламентских партий ("Партия роста", "Яблоко")?

- Предстоящее в сентябре голосование действительно проходит в ситуации неординарной. Мы никогда еще не сталкивались с тем, что внешние факторы оказывают столь существенное влияние на электоральные процедуры. Действительно, выборы 2020 года будут уникальными с точки зрения технологии их подготовки, работы с избирателями, продвижения своих мыслей, идей со стороны кандидатов. В первую очередь, будут востребованы дистанционные процедуры привлечения сторонников. Для одних – эта технология уже опробована, как, например, для ЕР, которая уже провела процедуру предварительного голосования в онлайн-формате, а для кого-то - это будет достаточно сложным испытанием. Не все политические силы готовы к "удаленной" работе с избирателями.

Партия власти сегодня находится в более выигрышном стартовом положении, поскольку, в отличие от оппонентов, заняла правильную позицию в период коронакризиса, развернув широкое волонтерское движение, перестроив работу общественных приемных, выделив беспрецедентные суммы на закупку необходимого оборудования, средств защиты и обеспечив необходимое законодательное сопровождение экстренных мер исполнительной власти. Люди это замечают и помнят.

В рамках работы волонтерских центров "Единой Россией" была опробована эффективная коммуникационная стратегия работы с гражданами.

Думаю, что шансы "Единой России" сейчас выглядят более предпочтительно, чем та позиция, которая была у нее, скажем, в конце зимы. Однако не надо забывать, что социальное самочувствие в обществе пока находится на достаточно невысоком уровне. Это - существенный риск, и в своих предвыборных тезисах единороссам нужно презентовать избирателям понятную, вполне осязаемую картину постпандемического устройства общества, в которой граждане найдут ответы на беспокоящие их вопросы – занятость, социальные гарантии, дальнейшее совершенствование системы здравоохранения и образования и многие другие. Если граждане этого не услышат, они вполне могут отдать предпочтение представителям оппозиции, которые, безусловно, будут формулировать свою повестку на основе, в большей степени, популистских лозунгов, нежели практических шагов.

Важно, чтобы опыт взаимодействия с гражданами, полученный в кризисной ситуации, был не утерян, а грамотно конвертирован в электоральную плоскость. Сегодня вопрос стоит ровно об одном, как участники избирательной кампании выстроят свою коммуникационную стратегию, какими инструментами они донесут свои мысли до граждан, на каком языке они будут разговаривать, и услышат ли граждане эти сообщения.

Новая реальность ставит всех участников политического процесса перед необходимостью новой коммуникационной модели. Тем более, что сентябрьские выборы - это генеральная репетиция перед выборами в ГД в 2021 году. И всем политическим игрокам - и новым партиям, и давно уже существующим партиям - нужно понимать, что больше времени на раскачку нет, старт думской кампании дан, и ее результат, отчасти, начнет формироваться уже в сентябре текущего года.

- Можно ли ожидать прихода в Госдуму новых партий?

- По одномандатным округам, думаю, что да - такая возможность существует: несколько представителей оппозиционных партий, не представленных сейчас в парламенте, возможно, смогут заручиться поддержкой граждан. Но говорить сейчас о том, что в Думе появится новый игрок, избранный по партийным спискам, я бы сейчас не стал. По крайне мере, таких предпосылок я сейчас не вижу.

Как отметил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, до завершения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ остается три дня, и вопрос прогнозирования явки и итогов голосования сегодня выходит на первые строчки информационной повестки.

"Прогнозов много, они разные, но прогноз, который дает глава ФоРГО Константин Костин, на мой взгляд, ближе к реальности. Это связано с тем, что Фонд развития гражданского общества тесно сотрудничает с ведущими социологическими структурами России. Эксперты Фонда знают, как работает избирательная машина в стране и в каждом регионе, и, как правило, не ошибаются в прогнозах", - сказал политолог.

"Соглашаясь с общей оценкой явки по стране в диапазоне 50%-60%, осторожно предположу, что в Нижегородской области явка может быть несколько выше, чем обычно. Поднять явку в регионе может электронное голосование. Это удобный и технологичный вид голосования, и продвинутая молодежь с удовольствием им воспользуется. Именно эта группа, обычно абсентеистская по своей природе, в этот раз может пополнить ряды активных избирателей", - считает эксперт.

"Оценивая перспективы осенних выборов, соглашусь с Главой ФоРГО Константином Костиным в том, что партия власти сегодня находится в более выигрышном стартовом положении. Действительно "Единая Россия" развернула большую работу по оказанию помощи людям, попавшим в сложное положение в связи с эпидемией коронавируса, и это серьезно подняло ее рейтинги. Вместе с тем уже раздаются голоса представителей некоторых политических партий, которые заявляют, что "Единая Россия" монополизировала волонтерское движение. Это достаточно странное обвинение, потому что организацию помощи людям монополизировать невозможно. Но эти заявления явно свидетельствуют о том, что актуальную повестку многие политические партии прозевали и оказались на обочине конструктивной антикризисной работы. Компенсируя свой просчет, они постараются нивелировать позитивный эффект, который получила "Единая Россия" и к осени могут развернуть беспрецедентную по своему накалу информационную войну", - добавил Евгений Семенов.