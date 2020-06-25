Более 1 млн нижегородцев участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ Политика

Фото: Избирком

Более 1 млн жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия.

Избирком подвел итоги четырех дней голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. По состоянию на 20:00 мск 28 июня 2020 года в Нижегородской области общее число проголосовавших на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ составило 1 016 690 человек, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования – 107 680 человек.

Напомним, в Нижегородской области работают 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На них созданы все условия для строгого соблюдения требований Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены антисептическими средствами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.

На территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования.

До дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- голосование вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- голосование вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование по месту нахождения ("Мобильный избиратель"),

- голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).