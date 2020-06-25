Банк "Открытие" консолидировал сдачу налоговой отчетности по физлицам на новой IT-платформе Бизнес

Банк "Открытие" завершил проект централизации всех процессов и систем для сдачи отчетности по физическим лицам в налоговую инспекцию. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что новое технологическое решение аккумулировало данные по клиентам из шести различных систем-источников 624-х структурных подразделений объединенного банка "Открытие" по всей стране. Единая точка передачи отчетности в налоговую инспекцию построена на базе программного решения от компании "Диасофт".

"На рынке не было готового решения, поэтому мы опирались на знание предметной области и наличие у партнера проверенного базового решения по учету НДФЛ – на его основе мы и наращивали необходимую функциональность под свои потребности. Задача была не только централизовать процесс передачи отчетности в налоговую инспекцию, но и улучшить его", – говорит начальник управления внутрибанковского учета и вознаграждений работников банка "Открытие" Виктория Новикова.

"Проект стартовал в сентябре 2019 года, а уже в декабре мы провели конвертацию и загрузку в новую систему доходов физических лиц из всех источников хранения данных, начали тестирование формирования справок 2-НДФЛ на сотрудниках банка. К февралю 2020 года система была полностью работоспособной, ее запуск позволил сократить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения. Проект успешно реализован благодаря эффективному взаимодействию и методологической компетенции участников, гибкости и универсальности платформы", – отмечает начальник управления автоматизации внутрибанковских процессов банка "Открытие" Юрий Игнатьев.

Годовая отчетность по клиентам банка из числа физических лиц была успешно сдана банком "Открытие" в ФНС России 29 февраля 2020 года уже с использованием новой системы.

"Открытие" состоит из большого количества подразделений. Сложность была в том, чтобы система стабильно работала и отвечала высоким требованиям в части быстродействия, а также исключала дублирование данных из разных систем. В итоге у нас получилось решение, соответствующее требованиям законодательства, которое показывает высокую производительность, надежность, даже при самой высокой нагрузке, и позволяет успешно сдавать налоговую отчетность, работая с любым объемом данных", – говорит руководитель продукта "Учет НДФЛ" компании "Диасофт" Алексей Скоморохов.