"Показательно, что голосование по поправкам в Конституцию не отменили, - Александр Цапин Политика

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства Александр Цапин считает, что голосование в условиях угрозы коронавируса - важнейший опыт для всех россиян.

"Мы многому научились за время жизни в условиях пандемии и самоизоляции. Показательно, что голосование по поправкам в Конституцию не отменили, а дополнили безопасными и эффективными форматами. Например, тем, кто самоизолировался на даче или в деревне, находится далеко от дома, можно зарегистрироваться по месту нахождения и там проголосовать. Этой возможностью воспользуюсь и я тоже. Мои сыновья подали заявки на участие в электронном голосовании. В нашей семье проголосует каждый, но в формате, удобном конкретно для него", - рассказал он.

"Для Нижегородской области как субъекта федерации важно в числе первых опробовать перспективное для развития избирательной системы дистанционное голосование. Думаю, что в ближайшее время к нашему опыту обратятся и все другие регионы. Ну и, насколько мне известно, принимаются все необходимые меры защиты здоровья людей на избирательных участках. Речь не только об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, но и о безопасном посещении участков. Потоки избирателей разделены: входят люди через главный вход, выходят - через запасной. Все продумано до мелочей, - считает Александр Цапин.