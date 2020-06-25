Последние новости рубрики Политика
29 июня 2020 14:33  [48] "Голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", - иностранные эксперты
29 июня 2020 14:01  [67] "Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону", - Роман Танчук
29 июня 2020 13:38  [84] "Показательно, что голосование по поправкам в Конституцию не отменили, - Александр Цапин
29 июня 2020 12:30  [121] Более 1 млн нижегородцев участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
29 июня 2020 12:14  [135] "Явка и процент поддержки поправок в Конституцию будет высоким, но с разбросом по регионам", - Константин Костин
29 июня 2020 12:02  [141] "В Нижегородской области к проведению голосования по Конституции подошли "в полной боевой готовности", - Владимир Тарасов
29 июня 2020 10:08  [180] "Я уверен, что граждане "серебряного возраста" примут активное участие в голосовании по Конституции", - Александр Силеенков
29 июня 2020 09:43  [171] "В голосовании по Конституции для меня важен момент личного участия", - Светлана Васильева
28 июня 2020 20:59  [337] "Голосование по поправкам в Конституцию организовано комфортно и безопасно для избирателей", - Сергей Патлань
28 июня 2020 17:25  [526] "Для россиян голосование по поправкам в Конституцию – это знаковое событие", - Ольга Шумакова
Политика

"Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону", - Роман Танчук

29 июня 2020 14:01  [67] Политика

Доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член Регионального политического совета НРО партии "Единая Россия" Роман Танчук высказал свое мнение о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"У нижегородцев, наряду с москвичами, есть явное преимущество — возможность выбрать, в каком формате участвовать в голосовании, исходя из соображений безопасности для своего здоровья. Те, кто не хочет рисковать из-за угрозы коронавируса, уже воспользовались электронным вариантом. Участвовать в онлайн голосовании очень просто. В бюллетене тоже две графы - "за" и "против". Возможность для фальсификации просто отпадает, поэтому системе дистанционного голосования, безусловно, можно доверять", - поясняет Роман Танчук.

"Для меня "маркером" готовности Нижегородской области к голосованию по поправкам в Конституцию стало то, что мы стали одним из двух субъектов федерации, которому разрешили провести его в онлайн-формате. Так что дистанционное голосование — это еще и показатель высочайшего уровня доверия федерального центра региону", - считает он.

"Хотя, на мой взгляд, голосование на избирательном участке также безопасно. Тем более, если человек бережет свое здоровье и уважает других людей, то он сам воспользуется всеми средствами индивидуальной защиты, постарается соблюдать дистанцию. Тогда никаких проблем и рисков не будет", - добавил доцент кафедры ННГУ.

"У меня нет никаких сомнений, что очные выборы тоже пройдут честно и прозрачно. На избирательном участке или дома, в случае приезда членов избиркома, бумажный бюллетень опускают в опечатанную урну. Кроме того, на голосовании будут присутствовать общественные наблюдатели, с том числе иностранные, а также представители парламентских партий", - подытожил Роман Танчук.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph