"Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону", - Роман Танчук Политика

Доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член Регионального политического совета НРО партии "Единая Россия" Роман Танчук высказал свое мнение о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"У нижегородцев, наряду с москвичами, есть явное преимущество — возможность выбрать, в каком формате участвовать в голосовании, исходя из соображений безопасности для своего здоровья. Те, кто не хочет рисковать из-за угрозы коронавируса, уже воспользовались электронным вариантом. Участвовать в онлайн голосовании очень просто. В бюллетене тоже две графы - "за" и "против". Возможность для фальсификации просто отпадает, поэтому системе дистанционного голосования, безусловно, можно доверять", - поясняет Роман Танчук.

"Для меня "маркером" готовности Нижегородской области к голосованию по поправкам в Конституцию стало то, что мы стали одним из двух субъектов федерации, которому разрешили провести его в онлайн-формате. Так что дистанционное голосование — это еще и показатель высочайшего уровня доверия федерального центра региону", - считает он.

"Хотя, на мой взгляд, голосование на избирательном участке также безопасно. Тем более, если человек бережет свое здоровье и уважает других людей, то он сам воспользуется всеми средствами индивидуальной защиты, постарается соблюдать дистанцию. Тогда никаких проблем и рисков не будет", - добавил доцент кафедры ННГУ.

"У меня нет никаких сомнений, что очные выборы тоже пройдут честно и прозрачно. На избирательном участке или дома, в случае приезда членов избиркома, бумажный бюллетень опускают в опечатанную урну. Кроме того, на голосовании будут присутствовать общественные наблюдатели, с том числе иностранные, а также представители парламентских партий", - подытожил Роман Танчук.