"Голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", - иностранные эксперты Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую область с 26 по 28 июня 2020 года посетила группа иностранных экспертов, которые прибыли в регион для наблюдения за ходом Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ.

В состав делегации вошли председатель Молодежного парламента Афганистана Ахмад Хевад Рахьяб, директор телевещания на канале Zhwandoon TV, журналист Башир Хатиф, основатель и руководитель Центра мира Афганистана Ясар Ахмадзай, председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России Башир Аббас Самаха.

Во время визита международные эксперты ознакомились с организацией общероссийского голосования, работой общественных наблюдателей и "Волонтеров Конституции", посетили избирательную комиссию и ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области.

Также эксперты оценили организацию работы избирательных участков, в том числе УИК №2551 на улице Ульянова в Нижнем Новгороде и УИК №333 города Бор.

"За время пребывания в России нам удалось посетить много избирательных участков в Москве и Нижегородской области. Везде голосование организовано на одинаково высоком уровне", - сказал Ясар Ахмадзай.

"Хорошо, что организовано несколько форматов голосования - на избирательных участках, на дому с участием наблюдателей и дистанционное, с мобильных устройств. Думаю, что это продемонстрирует объективность и правильность происходящих процессов. Надо отметить, что голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", – отметил по итогам визита Ахмад Хевад Рахьяб.

Напомним, в Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены антисептическими средствами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования.