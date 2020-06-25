Последние новости рубрики Политика
29 июня 2020 14:33  [157] "Голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", - иностранные эксперты
29 июня 2020 14:01  [72] "Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону", - Роман Танчук
29 июня 2020 13:38  [88] "Показательно, что голосование по поправкам в Конституцию не отменили, - Александр Цапин
29 июня 2020 12:30  [123] Более 1 млн нижегородцев участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
29 июня 2020 12:14  [135] "Явка и процент поддержки поправок в Конституцию будет высоким, но с разбросом по регионам", - Константин Костин
29 июня 2020 12:02  [142] "В Нижегородской области к проведению голосования по Конституции подошли "в полной боевой готовности", - Владимир Тарасов
29 июня 2020 10:08  [181] "Я уверен, что граждане "серебряного возраста" примут активное участие в голосовании по Конституции", - Александр Силеенков
29 июня 2020 09:43  [174] "В голосовании по Конституции для меня важен момент личного участия", - Светлана Васильева
28 июня 2020 20:59  [338] "Голосование по поправкам в Конституцию организовано комфортно и безопасно для избирателей", - Сергей Патлань
28 июня 2020 17:25  [530] "Для россиян голосование по поправкам в Конституцию – это знаковое событие", - Ольга Шумакова
Политика

"Голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", - иностранные эксперты

29 июня 2020 14:33  [157] Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую область с 26 по 28 июня 2020 года посетила группа иностранных экспертов, которые прибыли в регион для наблюдения за ходом Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ.

В состав делегации вошли председатель Молодежного парламента Афганистана Ахмад Хевад Рахьяб, директор телевещания на канале Zhwandoon TV, журналист Башир Хатиф, основатель и руководитель Центра мира Афганистана Ясар Ахмадзай, председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России Башир Аббас Самаха.

Во время визита международные эксперты ознакомились с организацией общероссийского голосования, работой общественных наблюдателей и "Волонтеров Конституции", посетили избирательную комиссию и ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области.

Также эксперты оценили организацию работы избирательных участков, в том числе УИК №2551 на улице Ульянова в Нижнем Новгороде и УИК №333 города Бор.

"За время пребывания в России нам удалось посетить много избирательных участков в Москве и Нижегородской области. Везде голосование организовано на одинаково высоком уровне", - сказал Ясар Ахмадзай.

"Хорошо, что организовано несколько форматов голосования - на избирательных участках, на дому с участием наблюдателей и дистанционное, с мобильных устройств. Думаю, что это продемонстрирует объективность и правильность происходящих процессов. Надо отметить, что голосование в Нижегородской области проходит в рамках закона, честно и открыто", – отметил по итогам визита Ахмад Хевад Рахьяб.

Напомним, в Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены антисептическими средствами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph