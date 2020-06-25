Последние новости рубрики Бизнес
29 июня 2020 15:27  [73] Предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия"
29 июня 2020 13:09  [112] Банк "Открытие" консолидировал сдачу налоговой отчетности по физлицам на новой IT-платформе
28 июня 2020 14:33  [751] Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших от COVID–19 отраслей
28 июня 2020 11:51  [314] Нижегородский НОЦ получил от федерации грант в размере 144 млн рублей
26 июня 2020 17:38  [374] "Транснефть-Верхняя Волга" презентовала книгу памяти "В память павших, во имя живых"
26 июня 2020 17:27  [629] Нижегородские отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары смогут воспользоваться субсидиями в условиях коронавируса
26 июня 2020 16:04  [451] Производство сухой молочной сыворотки создадут в Княгининском районе за 1 млрд рублей
26 июня 2020 15:17  [401] "Красное Сормово" построило девятый из 11 сухогрузов по контракту с ГТЛК
26 июня 2020 14:57  [490] Банк "Открытие" запустил фабрику инновационных проектов и технологий
26 июня 2020 13:29  [373] Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020"
Бизнес

Предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия"

29 июня 2020 15:27  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

В интернет-банке и мобильном приложении для малого и среднего бизнеса банка "Открытие" стала доступна функция формирования и выставления счёта. В пресс-службе банка пояснили, что новый сервис позволит в любую минуту из любой точки мира выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки – на e-mail или в формате PDF-файла для скачивания. Счет можно оплатить, отсканировав QR-код. Данные вносятся в платежку автоматически. Если счет выставлен клиенту банка "Открытие", он его увидит в ленте операций и сможет оплатить в один клик. Кроме того, предприниматели смогут создавать шаблоны документов, просматривать историю, а также сами получать счета на плату.

Воспользоваться сервисом очень просто. Для формирования счёта на оплату клиенту нужно выбрать получателя, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счёту. Сформированный счёт можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

В ближайших планах банка – дальнейшее расширение функционала работы со счетами, а также разработка удобных и интуитивно понятных инструментов для анализа расходов и доходов компании, чтобы клиент мог делать выводы и строить планы по развитию своего бизнеса. Клиенты смогут просматривать статусы счетов и в режиме онлайн отслеживать, какие из них оплачены, а какие - нет.

"Банк "Открытие" активно развивает дистанционный банкинг для предпринимателей. Сегодня это основной канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису. Мы рады предложить новый онлайн-сервис по выставлению счетов, который в значительной степени сэкономит время наших клиентов", - прокомментировала управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка "Открытие" Надежда Дубикова.

Сервис бесплатный и доступен всем пользователям "Бизнес-Портала".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph