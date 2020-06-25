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Политика

"Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории", - Андрей Вовк

29 июня 2020 15:31  [74] Политика

"Нижегородская область вновь зарекомендовала себя как регион реформ", - отметил политический обозреватель, автор телеграм-канала "Вовк" Андрей Вовк, комментируя стартовавшее с 25 июня общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, инициированное президентом России Владимиром Путиным.

"То, что голосование по поправкам в Конституцию РФ было решено проводить в течение недели, абсолютно правильно. Во-первых, сейчас лето, люди постоянно выезжают на дачи. Во-вторых, не закончилась пандемия, и под нее нужно подстраиваться: если бы голосование проходило в один день, то скопление большого числа людей могло бы вызвать в отдельных местах вспышки заболеваемости. Что касается наличия различных способов для волеизъявления, то отметить стоит, в первую очередь, электронное дистанционное голосование. Цифровизация охватила уже многие сферы нашей жизни, рано или поздно она должна была дойти и до избирательной системы. В этом смысле здорово, что Нижегородская область, как и в 90-е годы, показывает себя как регион реформ. Именно у нас, наряду с Москвой, проводится дистанционное голосование, и 140 тысяч человек, которые зарегистрировались для участия в нем, это очень много – целый город!" – поделился своими мнением Андрей Вовк.

"Думаю, что и само голосование по поправкам в Конституцию РФ, и дистанционное голосование в Нижегородской области навсегда останутся в политической истории России. В учебниках наши внуки через 50 лет будут читать, что в 2020 году были приняты важные изменения в Основной закон страны, и Нижегородская область первой наряду со столицей провела дистанционное голосование. Это, определенно, вызывает гордость за наш регион", - сказал Андрей Вовк.

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