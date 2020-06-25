Отличные военные стратегии на ПК

Хочется почувствовать себя настоящим боевым командиром? Всего одним движением пальца отправлять тысячи воинов в атаку и разносить в пух и прах вражеские позиции? Тогда эти военные игры – стратегии специально для Вас. Именно в них можно стать настоящим военачальником, командующим огромными армиями, послушными любому приказу.

Red Allert 3

Игра знаменитой серии, совершенно не утратившая собственной актуальности. Действие этой стратегии переносит игрока в альтернативную реальность, где СССР удалось одолеть Гитлера значительно быстрее благодаря машине времени Эйнштейна и набрать огромную силу. Всё это приводит к длительному конфликту между СССР, США и ИВС. Игроку предстоит выполнять миссии с помощью разнообразных юнитов, подбирать тактику сражений и вести свои войска в бой, вскрывая линию обороны противника.

StarCraft 2: Legacy of the Void

Является третьей частью культовой стратегии, действие которой происходит в реальном времени. Игрокам предстоит сыграть за протоссов, которые решаются отбить свой материанский мир Айур у цивилизации Зергов. Для этого, геймерам предстоит пройти сложную сюжетную компанию с 2 десятками разных миссий с нелинейным выполнением.

Огромное количество юнитов для обеих сторон конфликта позволит дать волю своему стратегическому гению, взламывая оборону противника самыми неожиданными способами. Также присутствует многопользовательский режим, который позволит попробовать свои силы против реальных игроков, что будет значительно интереснее, чем игра против компьютера.

Казаки 3

Эта стратегия перенесёт игрока в прошлое, в период войн и завоеваний 17-18 веков. Впереди огромный, не исследованный мир и огромное количество рас для игры. Игроку предстоит полноценное боевое командование в боевых действиях. От организации лагеря, укреплений и укрытий, поставок провизии до непосредственно, самих боевых действий. Под свое командование предстоит взять армию, развитие которых ляжет полностью на плечи игрока.

Геймер может выбрать одну из 12 различных наций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Пользуясь ими, необходимо разработать собственную боевую стратегию для преодоления рубежей противника. Огромный мир для завоеваний и полная свобода предпринимаемых действий.

Ancestors Legacy

В этой стратегии геймеру предстоит возглавить армии в самым кровавых битвах средневековья, сражаясь за одну из четырёх фракций – славян, германцев, викингов или англосаксов. Геймеру предстоит создавать свои поселения и идти на захват вражеских территорий.

Огромное количество разнообразных юнитов, преимущества каждой фракции и необходимость реального командования на поле боя. На исход влияют даже такие факторы, как ландшафт местности, который можно использовать для создания ловушек. Создавайте свои поселения и подчините врагов своей железной воле.

Stellaris

Уникальная стратегия, которую конечно нельзя назвать только военной, но её глубокая составляющая в этой игре позволила войти ей в данный рейтинг. Игроку предстоит встать во главе одной из цивилизаций, которая недавно начала осваивать космос и всеми методами сделать её самой мощной в галактике.

Игрок будет строить собственную цивилизацию, которой придётся очень много воевать. Боевые флоты практически не будут отдыхать и от грамотной стратегии их применения будет зависеть успех экспансии. Сумейте раздвинуть границы своей звёздной империи, сметая противников огнем своих космических кораблей.

Смотрите другие игры стратегии на ПК на сайте xGames-online.ru

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.