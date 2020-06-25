Четыре ключевых момента касательно выбора кровати

Главный залог здоровья – хороший, крепкий сон. Поэтому выбору кровати нужно уделять особое значение. В спальне кровать – главный объект. Ведь именно в этом месте каждый проводит треть своей жизни, а есть те, кто любит дольше поспать, работать и просто отдыхать. В интернет-магазине «Время сна» огромный выбор самых качественных из дорогих кроватей. Но, чтобы выбор не был таким затруднительным, можно воспользоваться некоторыми советами экспертов в этой области.

Рост и форма

Самое главное в этом вопросе правильно выбрать длину. Ориентироваться нужно на ваш рост и если это двуспальная модель, то на рост второй половины. В запасе должно еще оставаться как минимум 10-15 сантиметров. Если любите много свободного пространства, то оставляйте больший запас. С выбором ширины все намного проще. Просто нужно прилечь на кровать и раскинуть ноги, руки. Места должно быть предостаточно.

Чаще всего выбирают кровати стандартной прямоугольной формы, но если хотите чего-то необычного, то можно выбрать круглый вариант, дугообразный или какой-нибудь другой. Но эксклюзивные модели будут стоить гораздо дороже.

Каркас

Недолговечными считаются каркасы с ножками. Однако, если качество самих деталей и сборка удовлетворительна, то и кровать прослужит долго. Самыми долговечными считаются каркасы из массива дерева и металла. Привлекательно выглядят кованные изделия. Если выбираете бюджетный вариант, то подойдут такие материалы как МДФ, ДВП, ДСП.

Основание

Выбор основания очень прост: все зависит от количества ламелей. Чем их больше, тем надежнее конструкция. У односпальной кровати их должно быть минимум пятнадцать штук. Рассматривая основу, следует обратить внимание на то, что находится под ними. Более бюджетными будут пустотелые варианты. Если добавлены выдвижные ящики и подъемный механизм, то придется выложить большую сумму.

Матрас

Касательно выбора матрасов мнения экспертов неоднозначны. Тут нужно отталкиваться от бюджета и личных предпочтений. Кому-то больше нравится спать на жестких поверхностях, а кто-то предпочитает мягкие матрасы.

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