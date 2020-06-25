Сайт о безопасности и гигиене труда

Охрана труда – одна из основных задач на любом производстве. Ее необходимо обеспечивать всем работодателям, у которых в штате работают наемные сотрудники. О нюансах безопасности и гигиены труда можно узнать на сайте http://labor-safety.org. На нем собрана отличная подборка статей и материалов. Это публикации, написанные квалифицированными специалистами.

Основные возможности сайта

• Рассматривается и объясняется безопасность производства различных работ.

• Подборка статейных материалов по охране труда.

• Рассматриваются и объясняются разновидности производств.

На сайте также есть подборка материалов об охране труда на производстве. На нем собраны полноценные данные о безопасности и гигиене труда.

Зачем нужна охрана труда

Основная задача охраны труда – обеспечение безопасности. Сегодня в мире и Российской Федерации накоплен впечатляющий опыт по обеспечению безопасности труда. Именно она гарантирует качество и стабильность производственного процесса на различных промышленных объектах и не только.

На профессиональную активность персонала особое влияние оказывает отсутствие несчастных случаев. Высокая безопасность благотворно влияет на отношение в рабочем коллективе и показатели производительности и эффективности. По этим причинам охране труда уделяют особое внимание.

Безопасность рабочего процесса способствует сокращению расходов на льготные и компенсационные выплаты за работу во вредных и опасных условиях. Охрана труда считается основным направлением для любого ответственного руководства предприятий. Однако охране труда должны уделять внимание не только руководители, но и рядовые работники.

Неизбежность травм и заболеваний на производстве уже давно не считается нормой. Они рассматриваются, как редкие события. Именно сегодня, в последние годы и десятилетия, охрана труда способствует повышению безопасности, снижению профессиональных рисков травматизма и заболеваний. Они не являются повседневной нормой. А возникновение травм и заболеваний на производстве – это предмет разбирательств и ответственности.

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