Поставки железнодорожного оборудования и капитальный ремонт тепловозов

Компания «Дизельмаш» поставляет железнодорожное оборудование. Она также занимается разными видами ремонта тепловозов. У нее можно приобрести запчасти на тепловоз ТЭМ2 по выгодным ценам. Компания гарантирует качество поставляемых запасных частей, предоставляемых ремонтных услуг. Работы выполняют квалифицированные специалисты.

Основные услуги

• Ремонт тепловозов разных типов.

• Разные виды ремонта подвижного состава.

• Покраска тепловозов и подвижного состава.

• Ремонт электрических систем и устройств тепловозов.

• Ремонтирование колесных пар тепловозов.

Для выполнения ремонтных работ у компании имеется все необходимое. Она обеспечивает специалистов современным диагностическим и ремонтным оборудованием и инструментом, материалами и запасными частями. Это позволяет гарантировать высокое качество ремонта.

Каталог запчастей

• Дизельные двигатели для разных тепловозов.

• Вагонные детали.

• Резинотехнические изделия.

• Электрические устройства для тепловозов.

В каталоге представлены десятки разновидностей и сотни наименований деталей для разных типов и моделей тепловозов. Это различные детали для двигателей, вагонов, резинотехнические и электрические изделия.

На сайте можно узнать о стоимости каждого товара. А также скачать прайс-листы в формате Ексел. Компания гарантирует качество продукции, имеет все необходимые сертификаты. Заказать детали можно, оставив заявку на обратный звонок менеджера.

Компания постоянно расширяет ассортимент продукции. Она предлагает инновационные решения. Это продукция, отвечающая современным требованиям потребительского рынка. У компании оптимизированная логистика и гибкая ценовая политика.

Поставки запчастей осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Компания привлекает такие транспортные службы, как ПЭК, Деловые линии, Кит, Орион. Возможна доставка курьером и самовывоз. Оплата производится по расчетному счету. Расчет может быть с предоплатой. Есть возможность рассрочки платежа. Консультации предоставляет менеджер.

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