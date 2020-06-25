Поставки запасных частей для автомобилей

Компания «Мастер Сервис» поставляет запасные части для автомобильной техники. Она также занимается производством оборудования и специнструмента. У нее имеются интересы в сфере обслуживания автомобильного транспорта и оказания ремонтно-диагностических услуг. На ее сайте можно найти подробную информацию. Например, про компрессоры автомобильных кондиционеров подробнее можно узнать здесь. У компании можно приобрести новые и восстановленные компрессоры, а также комплектующие для них.

Каталог продукции

• Рулевое управление.

• Тормозные системы.

• Компрессоры автомобильных кондиционеров.

• Турбокомпрессоры.

• Амортизаторы.

• Оборудование.

• Специнструмент.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями запчастей. Некоторые товары можно приобрести дешевле по акции. У компании можно приобрести детали для рулевого управления, решения для электрики и климат контроля авто, различные механические запчасти. Она имеет представительства во многих крупных городах Российской Федерации. А также занимается продажей стендов и тестеров для диагностики, ремонта и промывки узлов и агрегатов автомобилей.

Достоинства

Запчасти можно заказать через каталог, специальную форму на сайте. Оплатить услуги можно наличным и безналичным расчетом. Возможен возврат товаров. Компания гарантирует качество поставляемой продукции. В городах, где есть ее филиалы, доставка выполняется собственной курьерской службой. В другие населенные пункты заказы доставляются через транспортные службы.

Компания производит оборудование под собственными торговыми марками. Это MSG, MSG rebuilding, MSG equipment, EMMETEC. Она также предлагает запасные части других производителей. Это продукция брендов Gufero, KOS, CORTECO, ASL, TCS, NAK и многих других.

У компании имеются станции технического обслуживания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белгороде и Новосибирске. В них оказываются услуги ремонта и диагностики автомобильных неисправностей. Восстановление транспортных средств производят квалифицированные мастера с большим опытом работы в автосервисе.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.