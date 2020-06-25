Запчасти для автомобилей Chevrolet, ZAZ, Daewoo

Интернет-магазин LanosOK предлагает широкий ассортимент автомобильных запчастей в Киеве. На сайте можно приобрести детали для машин производства Chevrolet, ZAZ, Daewoo. В частности, автозапчасти для Шевроле Такума по выгодной стоимости. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества.
Основные предложения
• Детали для двигателей.
• Элементы тормозной системы.
• Узлы и агрегаты авто.
• Запчасти для системы охлаждения.
• Детали для системы зажигания.
• Запасные части для системы амортизации.
• Приборы освещения автомобиля.
• Электрические устройства.
• Элементы системы вентиляции и кондиционирования воздуха и многое другое.
В каталоге представлен широкий ассортимент товаров, которые всегда в наличии. Это детали для различных моделей автомобилей Chevrolet, ZAZ, Daewoo. Сайт работает по принципу онлайн-магазина, где заказы можно делать через корзину.
Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает данные о технических и эксплуатационных характеристиках, особенностях и преимуществах, стоимости запасных частей. Потребитель может выбирать детали, сравнивая их между собой по разным критериям. Например, с использованием фильтров по цене, производителю, типоразмерам, совместимости и пр.
Преимущества
• Выгоды заказа в интернет-магазине (удаленное оформление покупки, экономия времени и сил, быстрый поиск товаров и пр.)
• Широкий ассортимент запчастей по выгодным ценам.
• Детали всегда в наличии на складе.
• Доставка по территории Украины.
• Скидки постоянным клиентам.
• Опыт работы компании на рынке – 20 лет.
• Гарантии качества продукции.
• Возможность возврата и обмена товаров (подробности на сайте).
Доставка заказов по территории Украины выполняется через транспортные компании Ин-Тайм и Новая Почта. Подробности о стоимости и сроках стоит узнать на сайте магазина. Возможен самовывоз, оплата производится при получении. Есть возможность оплаты кредитными картами Приват24, наличным расчетом и наложенным платежом. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.
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