Современные идеи и тенденции в дизайне интерьеров

Многие люди постоянно обновляют интерьеры собственных жилищ. Они используют актуальные дизайнерские проекты для переустройства помещений квартир и домов. О современных тенденциях и идеях в дизайне интерьеров можно узнать на сайте Hackrea. Это полноценный ресурс в формате блога, где подробно рассказывается о последних веяниях дизайнерской мысли. Сайт постепенно пополняется новыми материалами. Это публикации от профессиональных дизайнеров.

Какие же описаны тенденции 2020 года на Hackrea? В одной из последних публикаций рассказано о десяти тенденциях в создании интерьеров ванных комнат, которые актуальны в 2020 году. Они касаются различных элементов оформления и обустройства таких помещений.

Вот список этих тенденций:

• применение биофильного дизайна в ванной;

• подбор ванны и раковины с учетом традиций и культурных предпочтений;

• выбор смесителей в изысканном стиле под декор ванной комнаты;

• рассмотрение модных цветов этого года для оформления ванной;

• использование полюбившегося тренда Terrazzo;

• выбор дверных конструкций для душа в ванной;

• использование «суетливого» консольного стиля;

• создание интерьерного дизайна в небольших ванных комнатах и придание им максимальной индивидуальности;

• применение популярной и востребованной керамики;

• подбор осветительных приборов в ванную комнату в 2020 году.

Каждая из них детально описана и объяснена автором. Он раскрывает темы использования материалов и сантехнических устройств, дизайнерских хитростей при проектировании и создании интерьеров ванных комнат.

Что еще интересного на сайте

Профессиональным дизайнерам и потенциальным клиентам полезно будет узнать и о других тенденциях и идеях при создании дизайнов интерьеров. Например, о формировании визуальной иллюзии с модными 3D-обоями. В публикации на сайте можно узнать, как их выбрать, подобрать под помещение и его интерьер и пр. Не менее интересна статья о дизайне и оформлении интерьера современной гостиной. В ней раскрываются основные коды такого помещения, говориться об использовании декоративных элементов и смешении стилей и др.

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