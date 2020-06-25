‎Всероссийская ярмарка одежды и обуви пройдет на Б.Покровской в Нижнем Новгороде Бизнес

Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет на ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, согласовано ее проведение в период с 20 по 29 июля этого года по адресу: ул. Большая Покровская, между домами № 57 и № 51А (в сторону стадиона "Динамо").

Режим работы ярмарки в будние дни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 19:00. Общее количество торговых мест – 40.

Организатор проведения ярмарки ООО "Городские праздники". Он же обязан содержать территорию в порядке, установить контейнер для мусора и мобильные биотуалетные кабины, а также обеспечить соблюдение указа губернатора о режиме повышенной готовности. Отметим, что во время проведения ярмарки будут оборудованы примерочные.