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Политика

"Выразить свое мнение по поправкам в Конституцию должен каждый", - Галина Клочкова

29 июня 2020 16:52  [77] Политика

"Выразить свое мнение по поправкам в Конституцию должен каждый, кто считает себя гражданином России. Ведь участие в жизни страны - это показатель внутренней состоятельности человека", - считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор частного общеобразовательного учреждения "Школа им. М.В. Ломоносова" Галина Клочкова.

"Нижегородцам повезло, поскольку впервые они могут проголосовать дистанционно, и этим правом надо, конечно, воспользоваться. Что касается тех, кто, по традиции, придет на участки, среди них будут как те, кто привык просто ставить "галочку" там, где нужно, так и те, кто делает сознательный выбор. В случае с голосованием по изменению Конституции избиратель имеет на выбор несколько вариантов, чтобы выразить свое мнение: проголосовать на участке, на придомовой территории или дистанционно. Знаю, что пока еще есть немало неопределившихся, которые почему-то не хотят выразить свою позицию. Думаю, что благодаря целой неделе, которая выделена на голосование, у них есть время, чтобы все-таки определиться и высказаться "за" или "против" предложенных поправок", - сказала она.

"Надеюсь, что те, кому не все равно, за что голосовать, уже ознакомились с текстом поправок и понимают, какой именно выбор им предстоит сделать. Когда мы обсуждаем проблемы государственного устройства, мы зачастую склонны обвинять каких-то чиновников, отдельных персонажей, но на самом деле сегодня речь идет о сменяемости элит, о стабильности политических процессов. В этом каждому необходимо разобраться. Особенно это касается молодого поколения, которому нужно относиться к голосованию не как к экзамену по обществознанию, а как к реальным жизненным потребностям гражданина", - добавила Галина Клочкова.

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