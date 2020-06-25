"Такого всенародного голосования в истории страны еще не было", - Сергей Анисимов Политика

Журналист, политический обозреватель Сергей Анисимов считает, что голосование по поправкам в Конституцию в нынешних условиях является уникальным событием.

"Пожалуй, не скажу ничего нового о важности участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Просто хочу обратить внимание нижегородцев на уникальность этого события: такого никогда не было и, видимо, не будет. В первую очередь, напомню, что Нижегородская область вместе с Москвой выбрана центральной избирательной комиссией в качестве экспериментальной площадки для дистанционного электронного голосования. Столица уже опробовала этот механизм на муниципальных выборах в прошлом году, а у нас - в единственном из регионов - это будет впервые. Это знак доверия власти и ЦИК к Нижнему Новгороду. Это признание успехов региона во внедрении цифровых технологий и готовности населения ими пользоваться – очень много избирателей-нижегородцев зарегистрировано на портале Госуслуги", - считает он.

"Голосование проходит в течение недели, и многие из нас уже успели заметить новинку – голосование во дворах. Эпидемия коронавируса, хоть и идет на спад, но еще не закончилась. И этой абсолютно новой возможностью могут воспользоваться те, кто опасается идти на избирательный участок, а проголосовать дистанционно не могут по каким-то причинам (в основном, это избиратели в возрасте). Участие в голосовании по изменению Конституции будет совершенно безопасным, если соблюдать те простые санитарно-эпидемиологические правила, к которым мы уже привыкли за три месяца. Надо не забывать обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, приходить на избирательный участок в маске и перчатках, использовать свою ручку или одноразовую, которую выдают каждому избирателю, не отдавать паспорт членам комиссии, а предъявлять его на расстоянии в развернутом виде – это те простые правила, с которыми нижегородцы вполне способны справиться", - уверен Сергей Анисимов.