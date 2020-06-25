Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в День молодежи принял участие в онлайн фестивале "Молодой Нижний", где в прямом эфире пообщался с участниками фестиваля и поздравил лауреатов именной стипендии главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Победителями стали 18 студентов. Всего было подано 43 заявки.

"Я рад, что ребята, получившие стипендии, реализуют социально-значимые проекты на территории Нижнего Новгорода: это и поисковые направления, и работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и многочисленные волонтёрские проекты, которые стали так востребованы в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Очень хочется пожелать, чтобы студенты не сбавляли набранные темпы", - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, Юрий Шалабаев ответил на вопросы, поступившие от участников фестиваля. Отвечая на вопрос о плей-листе, Шалабаев рассказал, что особых предпочтений в музыке нет, слушает все – от классики рока до современной эстрады, как российской, так и зарубежной, но особо выделяет Джима Моррисона и Адель. Молодых нижегородцев также интересовал вопрос, насколько участие в профессиональных конкурсах помогает реализоваться в жизни. Юрий Шалабаев ответил, что решение принять участие в конкурсе "Лидеры России" стало отправной точкой в его карьере.

"Всем молодым нижегородцам я пожелал бы оптимизма, и не сдаваться, когда появляются трудности. Любой конкурс – это преодоление препятствий и достижение поставленных целей. Когда ты их достигаешь – результат ценен вдвойне. Поэтому, двигайтесь к своей цели", - подытожил Юрий Шалабаев.

Прямой эфир встречи посмотрели 85 тысяч зрителей.