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Политика

"Меры безопасности на избирательных участках сводят к нулю любые риски", - Андрей Лапшин

29 июня 2020 17:37  [391] Политика

Ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"Я испытываю чувство гордости, потому что стал причастен к тем важным изменениям, которые вносятся в Основной закон нашей страны. Это обязанность каждого гражданина России", - считает Андрей Лапшин.

"При организации голосования были предусмотрены различные варианты волеизъявления. Жители Нижегородской области имеют возможность проголосовать дистанционно, и очень многие выбрали именно такой формат", - напомнил он.

"Также есть возможность традиционно прийти на избирательный участок и отдать свой голос при помощи бюллетеня, что я сегодня и сделал. Я убедился, что те меры безопасности, которые предпринял Роспотребнадзор, были реализованы на избирательных участках. Они обеспечивают безопасность граждан и сводят к нулю любые риски", - подытожил ректор НГАСУ.

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