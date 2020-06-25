Детеныш паков и птенцы султанки родились в нижегородском зоопарке Общество

Новорожденные птенцы Каспийской султанки Фото: зоопарк Лимпопо

Детеныш паков и трое птенцов каспийской султанки родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо".

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, все новорожденные чувствуют себя хорошо.

Птицы уже покинули гнездо и гуляют по вольеру. Их мама дает птенцам пищу из клювика.

(фото: зоопарк Лимпопо)

Малыш паки почти все время проводит возле мамы, в основном спит. Для нее эти роды стали уже вторыми. Пол малыша пока неизвестен.

"Сейчас основу рациона новорожденного составляет мамино молоко, хотя уже через несколько дней он начнет пробовать и взрослую твердую пищу (авокадо, яблоки, апельсины, овощи)", - рассказали в зоопарке.

СПРАВКА:

Каспийская султанка — околоводная довольно крупная птица с ярким сине-голубым оперением и красными ногами без перепонок. Длина тела составляет 45-50 см, размах крыльев – 90-100 см. Обладает громким голосом и обширным репертуаром. Особенно активна в темное время суток, когда звуки, издаваемые несколькими птицами, могут слиться во всеобщий хор. Занесена в Красную Книгу России.

Пака – крупный грызун с коротким хвостиком из семейства агутиевых. Длина тела составляет от 70 до 80 см, высота - от 32 до 34 см, вес - от 6 до 12 кг. Основу питания составляют плоды (авокадо, манго) и семена. Определенной сезонности в размножении нет. Средняя продолжительность беременности - 157 дней. Обычно паки рожают дважды в год по 1-2 детеныша.