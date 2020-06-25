"Голосование на избирательных участках организовано на самом высоком уровне", - Борис Шахов Политика

Руководитель общественного совета Законодательного собрания Нижегородской области, Член Общественной палаты Нижегородской области Борис Шахов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"Я человек уже немолодой, привык голосовать традиционно - на избирательном участке. К тому же я недавно сменил прописку и сегодня был впервые на новом участке. Мне было интересно посмотреть, как здесь все организовано", - рассказал Борис Шахов.

"Все инструкции, которые утверждены главным санитарным врачом РФ, на избирательных участках выполняются. Здесь готовы обеспечить всех желающих средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками", - объяснил он.

"Все организовано на самом высоком уровне. Это важно, потому что борьба с коронавирусом не завершилась. Все эти рекомендации необходимо соблюдать, чтобы инфекция не распространялась. При этом я считаю большим плюсом и то, что нижегородцы имеют возможность проголосовать дистанционно", - подытожил руководитель общественного совета.