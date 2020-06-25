"Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны", - Александр Орлов Политика

Исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области", член Общественной палаты Нижегородской области Александр Орлов прокомментировал важность участия в голосовании по поправкам в Конституцию

"Самое важное в предложенных поправках в Конституцию – их социальная направленность: вопросы пенсионного обеспечения, здравоохранения и охраны детства", - рассказал Александр Орлов.

"Несмотря на то, что сам я ещё не успел проголосовать, обязательно это сделаю в ближайшее время. Считаю, что голосование сейчас, несмотря на коронавирус, не опасно. Ответственные за этот процесс люди сделали всё, чтобы на избирательных участках обеспечить абсолютную безопасность для нижегородцев. И сам я отдам свой голос тоже именно на участке", - поделился член Общественной палаты.

"Голосование за поправки в Конституцию крайне важно, потому что в этот момент закладывается будущее для наших детей. Все нововведения направлены на то, чтобы повысить качество жизни и стабильность. Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны", - считает Александр Орлов.