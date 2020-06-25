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Происшествия

Ситуационный центр предотвратил попытку провокации на нижегородском избирательном участке

29 июня 2020 19:32  [7] Происшествия

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области 29 июня получил сообщение от наблюдателя УИК №2427, который рассказал о том, что в одном из домов по ул. Адмирала Макарова в Нижнем Новгороде неизвестный призывает жителей принять участие в выездном голосовании во дворе дома. Об этом сообщили в Общественной палате.

Ситуационный центр обратился к председателю УИК, и тот рассказал, что выездное голосование по этому адресу проводить не планировалось.

После обращения представителей ситуационного центра в правоохранительные органы на место были отправлены сотрудники полиции, которые подтвердили факт ложного призыва к выездному голосованию.

Ситуационный центр квалифицирует произошедшее как попытку провокации, которая была сорвана благодаря слаженным действиям общественных наблюдателей, руководства УИК, полиции и бдительности жителей.

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