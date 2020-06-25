Депутаты Думы Нижнего Новгорода проверили ход работ по благоустройству автозаводского Парка Славы Общество

фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

Депутаты проверили ход работ по благоустройству автозаводского Парка Славы. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Мероприятие прошло в рамках мониторинга работ по благоустройству общественных пространств, выполняемых по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и партийному проекту "Городская среда", 30 июня 2020 года проконтролировали ход выполнения работ в Парке Славы в Автозаводском районе.

Руководитель компании – подрядчика ООО "Автодорстрой" Алексей Ефремов сообщил, что в настоящее время работы по благоустройству выполнены почти на 95%. Практически в полном объеме смонтировано покрытие пешеходных зон. В середине июля подрядчик планирует приступить к установке малых архитектурных форм - 48 скамеек и 48 урн. В ближайшее время также планируется завершить работы по облицовке мемориала гранитом и укладке около него рулонного газона.

Первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов отметил, что Парк Славы является самым значимым для района объектом и его презентация после благоустройства может быть приурочена ко Дню города. Планируется, что к этому сроку "Нижновэнергомонтаж" завершит работы по ремонту системы освещения.

Депутат Владимир Аношкин обратил внимание, что ООО "Автодорстрой" не в полном объеме соблюдает ранее утвержденный график по отдельным видам работ. Он напомнил, что Парк Славы является самым большим объектом, благоустраиваемым в Нижнем Новгороде в 2020 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", поэтому он нуждается в пристальном внимании. В свою очередь Алексей Ефремов заверил, что работы будут завершены до 1 августа.

Владимир Аношкин считает необходимым продолжить мониторинг работ по благоустройству мемориала. Общественные контролеры попросили администрацию Автозаводского района со своей стороны также контролировать работу подрядчика с тем, чтобы не допустить нарушения сроков.

Напомним, в феврале городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода в связи с выделением муниципалитету межбюджетного трансферта в размере 55,1 млн рублей на благоустройство мемориального комплекса Парк Славы.



СПРАВКА

Монумент Славы с Вечным огнем был открыт в Автозаводском районе 9 мая 1980 года к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы он находился в запущенном состоянии. В 2019 году парк был передан из федеральной собственности в муниципальную собственность Нижнего Новгорода, после чего стало возможным заняться его благоустройством.

По результатам рейтингового голосования объект вошел в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год. Было принято решение провести его благоустройство в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в два этапа - до 9 мая и до 1 августа.

Начальная максимальная стоимость контракта на благоустройства первой очереди Парка Славы с вечным огнем в Автозаводском районе составляла 47 млн рублей. Единственный участник аукциона – ООО "Автодорстрой", запросил за свои услуги 46,8 млн рублей.