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Политика

Глеб Никитин оценил соблюдение мер безопасности на избирательном участке в Нижнем Новгороде

01 июля 2020 16:49  [239] Политика
Глеб Никитин оценил соблюдение мер безопасности на избирательном участке в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин оценил соблюдение мер безопасности на избирательном участке в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин оценил соблюдение мер безопасности на избирательном участке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 1 июля 2020 года глава региона побывал на избирательном участке № 2617 в Приокском районе Нижнего Новгорода.

"Решил незапланированно приехать и проверить, как организован процесс голосования на одном из избирательных участков в Нижнем Новгороде. Результат даже превзошел ожидания с точки зрения обеспечения норм безопасности. На участке было немало желающих проголосовать, но все они соблюдали социальную дистанцию, использовали необходимые средства защиты. В целом по региону очень высокие показатели явки. На 12 дня проголосовали более 63,5% избирателей. Отлично показало себя дистанционное электронное голосование. Более 92% из тех, кто зарегистрировался, проголосовали. Обязательно будем использовать этот опыт и готовы делиться им с другими регионами", - прокомментировал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, на избирательных участках в 18 городах региона также проходит голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Кроме того, на 168 участках в областном центре можно оставить свою подпись за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

Напомним, Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России 25 июня 2020 года. Свой голос глава региона отдал с помощью дистанционного электронного голосования.
Ранее сообщалось, что 1 июля, стартовал основной день общероссийского голосования. В Нижегородской области действуют 2,169 тыс. постоянных и 11 временных избирательных участков.

Всего ко дню голосования к внесению изменений в основной закон подготовлено 206 поправок, которые затрагивают различные сферы жизни: экономическую, политическую, социальную, страховую, трудовую, семейную, экологическую, культурную и научную.

На территории региона предусмотрено несколько форм проведения голосования.
Итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ уже подвели в Нижегородской области.

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