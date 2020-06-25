Почти 21 тыс. нижегородцев проголосовали за благоустройство городских парков и скверов по нацпроекту в 2021 году Общество

Почти 21 тыс. нижегородцев проголосовали за благоустройство городских парков и скверов по нацпроекту в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В частности, 20,82 граждан проголосовали за благоустройство территорий в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по программе формирования комфортной городской среды.

Согласно информации, активнее всего голосуют в Автозаводском районе, там отдали свои голоса онлайн 6,732 тыс. человек, и в Канавинском – 3,559 тыс. человек.

Отмечается, что сегодня проголосовать за парки и скверы для первоочередного благоустройства можно на территориальных счетных участках вместе с голосованием за поправки в Конституцию РФ.

Рейтинговое онлайн-голосование в Нижнем Новгороде проходит с 23 июня до 6 июля 2020 года на сайте GolosZa.ru Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Напомним, по программе формирования комфортной городской среды в прошлом году в Нижнем Новгороде благоустроили 16 общественных пространств и 162 двора. В этом планируется привести в порядок 32 нижегородских парка и сквера.