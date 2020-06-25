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Политика

"Меры безопасности на избирательных участках - почти как в операционной", - Аркадий Денисенко

01 июля 2020 17:12  [236] Политика

Главный врач ГБУЗ НО "Городская больница № 35" Аркадий Денисенко принял участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ.

"Я, конечно, не мог остаться безразличным к судьбе Основного закона нашей страны и пришел сегодня отдать свой голос на избирательный участок. На мой взгляд, меры безопасности здесь – беспрецедентные! Почти как в операционной! Соблюдены очередность, дистанция, есть все необходимые средства защиты", - сказал он.

"Для меня как врача и как члена Общественной палаты Нижегородской области очень важен социальный блок поправок: темы семьи, детства, социальных гарантий. Поправки в главный закон страны, безусловно, назрели", - считает Аркадий Денисенко.

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