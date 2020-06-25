Специализированные медучреждения Нижегородской области вернулись к плановому приёму

Оказывающие специализированную помощь медучреждения Нижегородской области вернулись к плановому приёму
Оказывающие специализированную помощь медучреждения Нижегородской области вернулись к плановому приёму. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам губернатора Глеба Никитина, это одна из самых острых тем последних месяцев.
"Очень много вопросов поступало от жителей и мне лично. Медики проделали колоссальную работу, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности и подготовиться к плановой деятельности как можно скорее", - сказал Глеб Никитин.
В частности, в таких медучреждениях станет доступной плановая реабилитация пациентов.
"Для этого направления деятельности особенно важна непрерывность процесса. Многим людям очень важно вернуться к привычным процедурам", - отметил губернатор.
Уже со 2 июля планируется возобновить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи медицинскими организациями в плановой форме. Исключение составят лишь медицинские организации, перепрофилированные под лечение коронавирусной инфекции.
В региональном минздраве уточнили, что перед плановой госпитализацией (не ранее 7 календарных дней до поступления) будет обязательным проведение лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции (ПЦР-диагностика). К плановому лечению врачи приступят только после получения отрицательных результатов анализов на Covid-19.
Напомним, что с 1 июня 2020 года в Нижегородской области были возобновлены профилактические прививки детям первого года жизни, а с 15 июня 2020 года - детям до 18 лет, в соответствии с Национальным прививочным календарем. Также с 1 июня было решено возобновить плановую амбулаторную и стационарную помощь детям с хроническими заболеваниями, требующими этапных операций, а также стоматологическую помощь детям и взрослым. Кроме того, возобновлено проведение диспансеризации беременных в полном объеме на базе медицинских организаций (ранее помощь организовывалась на дому и дистанционно), плановая амбулаторная и стационарная гинекологическая помощь женщинам с хроническими заболеваниями, требующими этапных операций, которые невозможно отложить.
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