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Политика

"Голосование проходит корректно и спокойно", - Татьяна Гриневич

01 июля 2020 17:50  [484] Политика
Голосование проходит корректно и спокойно, - Татьяна Гриневич

Голосование проходит корректно и спокойно, - Татьяна Гриневич

Руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" Татьяна Гриневич прокомментировала ход голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Всю минувшую неделю члены избирательных комиссий от партии "Справедливая Россия" фиксируют, что голосование проходит корректно и спокойно. Я присутствовала в качестве наблюдателя при выездном голосовании, нареканий нет. Все члены избирательной комиссии оснащены средствами индивидуальной защиты, избирателям выдают индивидуальные пакеты для голосования. На сегодняшний день нарушений пока не зафиксировано.
Сама я тоже проголосовала в Советском районе Нижнего Новгорода. Много людей было в интервале с 8:00 до 10:00, затем небольшие коррективы в явку избирателей на участок внесла начавшаяся гроза. Всем избирателям предоставляются СИЗы, соблюдается социальная дистанция", – отметила Татьяна Гриневич.

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