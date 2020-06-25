"Голосование проходит корректно и спокойно", - Татьяна Гриневич Политика

Голосование проходит корректно и спокойно, - Татьяна Гриневич

Руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" Татьяна Гриневич прокомментировала ход голосования по поправкам в Конституцию РФ.



"Всю минувшую неделю члены избирательных комиссий от партии "Справедливая Россия" фиксируют, что голосование проходит корректно и спокойно. Я присутствовала в качестве наблюдателя при выездном голосовании, нареканий нет. Все члены избирательной комиссии оснащены средствами индивидуальной защиты, избирателям выдают индивидуальные пакеты для голосования. На сегодняшний день нарушений пока не зафиксировано.

Сама я тоже проголосовала в Советском районе Нижнего Новгорода. Много людей было в интервале с 8:00 до 10:00, затем небольшие коррективы в явку избирателей на участок внесла начавшаяся гроза. Всем избирателям предоставляются СИЗы, соблюдается социальная дистанция", – отметила Татьяна Гриневич.