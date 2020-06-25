Нижегородским инвалидам-колясочникам помогли добраться до избиркомов при помощи спецтранспорта Общество

автор фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские инвалиды-колясочники приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года . Об этом сообщают в НРООИ "Инватур".

Согласно информации, до избирательных участков им помогли добраться на спецавтомобиле с подъемником. Транспорт был приобретен НРООИ "Инватур" на средства Фонда президентских грантов.

"Давно мечтали о таком транспорте, и благодаря проекту "Мобилизация", который получил поддержку Фонда президентских грантов, приобрели этот автомобиль. Его собирали в Нижнем Новгороде с учетом наших пожеланий. Здесь есть сидячие места, есть места для перевозки человека в инвалидной коляске, подъемник. Автомобиль предназначен для того, чтобы возить людей на тренировки, на реабилитацию, а сегодня он очень пригодился на голосовании. Мы уже совершили две поездки на избирательный участок. Это немного, но в основном наши ребята голосовали на дому, с помощью электронных средств. Я считаю, у каждого человека должна быть возможность выбирать способ голосования", - сказал председатель НРООИ "Инватур" Андрей Буланов.

На избирательных участках людям с ограниченными возможностями принять участие в голосовании помогают "Волонтеры Конституции", в рядах которых в Нижегородской области более 1 тыс. представителей различных общественных организаций. Волонтеры помогают маломобильным гражданам, которые хотят прибыть на участок для голосования, оказывают содействие избирательным комиссиям в раздаче средств индивидуальной защиты.

На избирательном участке проголосовали, в частности, заместитель председателя НРООИ "Инватур" Светлана Куполова и активист общественной организации Александр Глазков, который также отдал голос за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"Я хочу, чтобы Нижний получил почетное звание, для меня это важно. У меня воевали бабушка и дедушка. Другая бабушка ковала победу в тылу, с 13 лет работала на заводе "Красное Сормово". Мне очень важно, что теперь я могу попасть на избирательный участок. Доступность – это то, о чем я задумываюсь прежде всего. И с точки зрения безопасности все организовано на высоком уровне: на участке выдают маски, перчатки, измеряют температуру, выдают индивидуальные авторучки, обеспечивают антисептическим средством. Почему я решил проголосовать очно? Потому, что мне это нужно - нужно выходить из дома в социум", - отметил Александр Глазков.