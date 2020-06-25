"Сегодня – возможность заручиться еще большей поддержкой по присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин Политика

фото: РИК НРО Единой России

Сегодня, 1 июля, на избирательных участках в Нижнем Новгороде, где организовано голосование по поправкам в Конституцию страны, жители могут поддержать инициативу по присвоению областному центру почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".



Как рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, на данный момент инициативу поддержали более 742 тысяч человек.



"Огромное количество людей уже поддержали своими подписями инициативу по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Но мы решили организовать очное голосование сегодня, чтобы дать такую возможность еще большему количеству жителей. В этом важном вопросе очень важно заручиться поддержкой нижегородцев. Тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Горьковская область была настоящей "кузницей Победы", - подчеркнул Глеб Никитин.



Отдать свою подпись в поддержку инициативы можно с 8.00 до 20.00. Процедура проходит с соблюдением всех мер безопасности.



Активно поддерживают инициативу сегодня на избирательных участках представители многих нижегородских предприятий, которые внесли серьезный вклад в достижение Великой Победы.



"Нашему предприятию скоро исполняется 105 лет. Во время Великой Отечественной войны наш завод подвергся жестокой бомбардировке, погибло очень много людей, в том числе и директор. Но выпуск необходимой для фронта продукции не был приостановлен ни на один день. Наш завод, как и многие предприятия Горьковской области, внес огромный вклад в Победу", - отметила заместитель начальника отдела по персоналу Нижегородского телевизионного завода им.В.И. Ленина Татьяна Болибок.



Так, практически все виды советских войск были оснащены средствами связи, изготовленными на заводе имени В.И. Ленина в городе Горьком.



"Примерно 90% всей связи было обеспечено нашим заводом. У нас очень высокий патриотический дух. Было бы стыдно, если мы, работники такого завода, не поддерживали бы эту важную инициативу. Тем более наш город более чем достоин заслуженного звания "Город трудовой доблести", - сказала директор музея истории Нижегородского телевизионного завода им.В.И. Ленина Надежда Чочиева.



Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей выступило региональное отделение "Единой России". На данный момент ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду заслуженного звания направлено в адрес Президента России Владимира Путина.



Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В годы войны Горький стал ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.



Сбор подписей будет проходить вплоть до присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Все желающие могут поддержать инициативу, пройдя простую процедуру регистрации на сайте "ЗаНижний.РФ", или очно сегодня до 20.00 на избирательных участках.