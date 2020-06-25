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Политика

"За 6 часов работы ситуационного центра серьезных нарушений в Нижегородской области не зафиксировано", - Евгений Семенов

01 июля 2020 18:27  [449] Политика
За 6 часов работы ситуационного центра серьезных нарушений в Нижегородской области не зафиксировано, - Евгений Семенов

За 6 часов работы ситуационного центра серьезных нарушений в Нижегородской области не зафиксировано, - Евгений Семенов

Руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов рассказал о ходе общественного наблюдения в основной день голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ в Нижегородской области.

"Ситуационный центр работает в режиме нон-стоп, каждый час мы выходим на связь с наблюдателями во всей Нижегородской области, получаем отклик от наших представителей непосредственно с избирательных участков, внимательно следим за тем, соблюдаются ли нормы и требования - как законодательные, так и санитарные. Одновременно с этим идут плановые видеоконференции с call-центром, в котором дистанционно работают 15 специалистов: они безостановочно обзванивают наблюдателей, делая 25-30 звонков в течение часа", - заявил Евгений Семенов.

В целом ситуация на избирательных участках оценивается как стабильная и контролируемая.

"Несмотря на большую явку, серьезных нарушений на 14.00 1 июля не было. Вместе с тем зафиксировано одно сообщение о нарушении в избирательном участке, который находится в нижегородском лицее №40. Туда была немедленно отправлена мобильная группа ситуационного центра, на месте проведены все необходимые действия для выяснения ситуации. В итоге сообщение было квалифицировано как техническая погрешность, нарушения избирательных прав граждан не произошло", - подчеркнул Евгений Семенов.

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