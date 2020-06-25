Более 95 тыс. нижегородцев уже проголосовали за общественные пространства на избирательных участках Общество

Более 95 тыс. нижегородцев уже проголосовали за общественные пространства на избирательных участках

Более 95 тыс. нижегородцев уже проголосовали за общественные пространства на избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, 1 июля 2020 года на избирательных участках региона одновременно с голосованием за поправки в Конституцию РФ проходит голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По данным на 15:00 1 июля, свои голоса на участках отдали более 95 тысяч нижегородцев.

"Участие жителей в формировании комфортной городской среды - одно из важнейших условий реализации национального проекта. На их мнение и их выбор власти ориентируются при определении территорий, которые надо преобразить в дальнейшем. Людей привлекают и к созданию проектов благоустройства. Только учитывая их мнение, мы можем создать комфортные места отдыха, где будет интересно проводить время большинству жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ход голосования на участках в Нижнем Новгороде проверил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков. После голосования по поправкам в Конституцию РФ в школе №54 он также отдал свой голос за два из трех общественных пространств, вынесенных на голосование в Советском районе.

"Нижегородцы активно идут на избирательные участки, голосуют и за поправки в Конституцию, и за общественные пространства. Отмечу, что выбрать можно не один парк или сквер, а сразу два пространства. Итоги подведем 7 июля. Мы объединим результаты онлайн и офлайн голосований. Рассчитываем на активное участие около 240 тысяч жителей региона", - сказал Андрей Чертков.

В Дзержинске избирательные участки посетил мэр города Иван Носков.

"За поправки в Конституцию я проголосовал дистанционно. Поэтому сегодня на участке выбрал территории, которые будем благоустраивать в следующем году в Дзержинске. Свой выбор озвучивать не буду, чтобы каждый мог принять решение самостоятельно. Жду ваших голосов, друзья!", - добавил Иван Носков.

Всего в региональный перечень территорий вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Также в регионе продолжается электронное голосование по выбору общественных пространств. Оно началось 23 июня на портале golosza.ru в 18 городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек и завершится 6 июля. Дистанционно свой выбор сделали уже более 45,5 тыс. нижегородцев.

"Отмечу, что у дистанционного голосования больше возможностей. Кроме выбора самого пространства, люди могут отметить также, какие функциональные зоны там должны быть созданы. Например, сделать пешеходные дорожки, установить детскую площадку или обустроить зону для выгула собак", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте golosza.ru 7 июля 2020 года.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.