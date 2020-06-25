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Бизнес

Около 280 млн рублей дополнительно выделили на льготные займы для бизнеса Нижегородской области

01 июля 2020 18:49  [278] Бизнес
Около 280 млн рублей дополнительно выделили на льготные займы для бизнеса Нижегородской области

Около 280 млн рублей дополнительно выделили на льготные займы для бизнеса Нижегородской области

Около 280 млн рублей дополнительно выделено на антикризисные льготные займы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, средства поступили из федерального и областного бюджетов.

Региональная программа льготных займов "Антикризис" была разработана для помощи бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Займы выдает "Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, предприниматели пострадавших отраслей могут получить кредиты под 1-6% годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга.

"Это одновременно и финансовая поддержка компаний (заем можно потратить на оборотные средства), и поддержка занятости. Так, если компания сохраняет рабочие места, то ставка составляет 3%, а если работодатель берет на себя обязательства по созданию новых рабочих мест в течение года, то он может получить кредит под 1%. Эта мера поддержки уже показала свою эффективность, она помогает компаниям продолжить свою деятельность в непростой период", - рассказал Максим Черкасов.

По программе "Антикризис" нижегородские прдприниматели уже получили займы на общую сумму 106 млн рублей. Среди получателей поддержки - Евгений Галаган, индивидуальный предприниматель, руководитель компании, осуществляющей автобусные перевозки.

"Мы работаем сезонно, как туристическая отрасль, и уже с середины октября прошлого года бизнес шел слабо. Мы очень ждали этого сезона, а он так и не начался. Дефицит оборотных средств пополнили только благодаря программе "Антикризис". Мы получили порядка 4,7 млн рублей под 1%. Большая туристическая машина требует очень дорогого обслуживания: содержание организации обходится в 1,4 млн рублей в месяц. Я думаю, что полученных денег хватит до сентября, в том числе на зарплату сотрудников. Соответственно, сейчас мы ни в чем не нуждаемся: у нас есть та "подушка", которая спокойно позволяет пережидать кризис", - рассказал Евгений Галаган.

Директор "Медицинской академии "Виталия" Яна Коленкова получила заем под 1% на 5 млн рублей для покупки нового оборудования.

"Мы купили лазер для омоложения, удаления новообразований, пигментных пятен и акне. Благодаря новому оборудованию сможем создать новые рабочие места и поддерживать качество услуг на высоком уровне, при этом не повышая цены. Мы планируем нанять от двух до детырех человек для этой работы", - отметила Яна Коленкова.

Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", отрытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

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