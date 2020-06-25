Около 280 млн рублей дополнительно выделили на льготные займы для бизнеса Нижегородской области
Около 280 млн рублей дополнительно выделено на антикризисные льготные займы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно информации, средства поступили из федерального и областного бюджетов.
Региональная программа льготных займов "Антикризис" была разработана для помощи бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Займы выдает "Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, предприниматели пострадавших отраслей могут получить кредиты под 1-6% годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга.
"Это одновременно и финансовая поддержка компаний (заем можно потратить на оборотные средства), и поддержка занятости. Так, если компания сохраняет рабочие места, то ставка составляет 3%, а если работодатель берет на себя обязательства по созданию новых рабочих мест в течение года, то он может получить кредит под 1%. Эта мера поддержки уже показала свою эффективность, она помогает компаниям продолжить свою деятельность в непростой период", - рассказал Максим Черкасов.
По программе "Антикризис" нижегородские прдприниматели уже получили займы на общую сумму 106 млн рублей. Среди получателей поддержки - Евгений Галаган, индивидуальный предприниматель, руководитель компании, осуществляющей автобусные перевозки.
"Мы работаем сезонно, как туристическая отрасль, и уже с середины октября прошлого года бизнес шел слабо. Мы очень ждали этого сезона, а он так и не начался. Дефицит оборотных средств пополнили только благодаря программе "Антикризис". Мы получили порядка 4,7 млн рублей под 1%. Большая туристическая машина требует очень дорогого обслуживания: содержание организации обходится в 1,4 млн рублей в месяц. Я думаю, что полученных денег хватит до сентября, в том числе на зарплату сотрудников. Соответственно, сейчас мы ни в чем не нуждаемся: у нас есть та "подушка", которая спокойно позволяет пережидать кризис", - рассказал Евгений Галаган.
Директор "Медицинской академии "Виталия" Яна Коленкова получила заем под 1% на 5 млн рублей для покупки нового оборудования.
"Мы купили лазер для омоложения, удаления новообразований, пигментных пятен и акне. Благодаря новому оборудованию сможем создать новые рабочие места и поддерживать качество услуг на высоком уровне, при этом не повышая цены. Мы планируем нанять от двух до детырех человек для этой работы", - отметила Яна Коленкова.
Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", отрытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).
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